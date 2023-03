Orpea : la restructuration financière se poursuit selon le calendrier prévu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé lundi la poursuite de sa restructuration financière selon le calendrier prévu, saluant la "convergence de ses principaux partenaires bancaires sur les principes de l'accord relatif à la mise en place d'un financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022".

Le groupe a précisé que ses partenaires bancaires participeraient à la mise en place de ce financement complémentaire uniquement si le plan visant à faire entrer un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) était mis en oeuvre. Selon ce plan, la CDC et ses partenaires, dont les assureurs CNP Assurances, MAIF et MACSF, détiendront à l'issue de la restructuration financière 50,2% du capital d'Orpea.

Orpea a ajouté que la mise en place du financement complémentaire, qui permettra notamment de répondre à ses besoins de trésorerie jusqu'à l'entrée au capital du groupement emmené par la CDC, restait conditionnée à l'obtention de l'accord des comités de crédit des institutions concernées, à la finalisation de la documentation contractuelle requise, ainsi qu'à certaines étapes de la restructuration financière de la société.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2023 02:46 ET (07:46 GMT)