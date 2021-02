Orpea : le CA annuel atteint 'un niveau record'

Orpea a réalisé un chiffre d'affaires de 1017 ME au titre du 4e trimestre de l'exercice 2020, en hausse de 6,4% par rapport à la même période un an plus tôt. Si l'activité a reculé dans la péninsule ibérique et en Amérique latine (-22,4%), l'Europe de l'Est (+3,5%), l'Europe Centrale (+4,7%) et la France Benelux (+10,2%) ont vu leur activité repartir à la hausse.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 3922,3 ME, 'un niveau record' selon Orpea, en hausse de 4,9% par rapport à 2019.



Orpea précise qu'au 8 février, 66% de ses résidents en maison de retraite avaient reçu la première dose du vaccin.



Le groupeajoute que 4055 nouveaux lits devraient ouvrir en 2021, notamment lors du 2nd semestre (32% en France et au Benelux, 20% en Europe Centrale, 23% en Europe de l'Est et 25% en Péninsule Ibérique et Latam).



Orpeacommuniquerasonobjectifdecroissanceduchiffred'affaires

pour 2021 lors delapublicationdeses résultats annuels 2020, le 16mars.



