Philippe Charrier, le nouveau PDG d’Orpea, dit partager pleinement les préoccupations soulevées dans la lettre de Mirova. Il salue « les propositions constructives qui sont formulées » et s’engage à « soumettre au Conseil d’administration et à ses comités compétents l’ensemble des propositions formulées ». Lundi dernier, Mirova, qui détenait 3,9% du capital d’Orpea à fin décembre 2021, a rendu public une lettre adressée au président du conseil d'administration d'Orpea. Mirova demandait une refonte du modèle et l'adoption du statut " d'entreprise à mission ".