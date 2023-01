Professeur émérite d’éthique médicale à l’Université de Paris-Saclay, Emmanuel Hirsch est nommé Directeur de l’Éthique d’Orpea. Il devra à ce titre mettre en œuvre et coordonner le renouveau de la politique éthique du groupe de maisons de retraite. Il s’appuiera sur un Conseil d’Orientation Éthique, en cours de création, dont il assurera l’animation, notamment sur les réflexions menées en France au cours du premier semestre 2023 dans le cadre de la convention citoyenne sur la fin de vie. Emmanuel Hirsch rejoint également l’équipe de la Direction médicale du Professeur Pierre Krolak-Salmon.Emmanuel Hirsch a été co-fondateur puis Directeur de l'Espace éthique de l'AP-HP de 1995 à 2012, et Directeur de l'Espace national de réflexion éthique Alzheimer de 2010 à 2014. Il a également été Directeur de l'Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France de 2012 à 2022, puis Directeur de l'Espace national de réflexion éthique des maladies neurodégénératives de 2014 à 2022. De 2018 à 2022, il a présidé le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université de Paris-Saclay.Le Conseil d'Orientation Éthique présidé par Emmanuel Hirsch " avec ses déclinaisons locales, régionales et nationales ", " apportera des réponses concrètes aux questions de nos équipes, de nos patients, résidents, de leurs familles, et des différentes parties prenantes ", déclare Laurent Guillot, Directeur Général du Groupe.