Orpea: le rapport d'expert de la CDC sous-estime la valeur du groupe (cabinet Ricol & Lasteyrie)

Le rapport de l’expert Sorgem « dit tout et son contraire » et comporte plusieurs « manquements ». C’est la conclusion de l’analyse du cabinet Ricol & Lasteyrie (R&L) sur le rapport produit par l’expert d'Orpea, à propos de sa valorisation. L’analyse du rapport a été commandée à R&L par un groupe de créanciers ayant refusé l’offre d'Orpea, le "Support Club", et diffusée par le concert d'actionnaires Concert'O. L’expert justifie la restructuration « qui spolie les actionnaires au profit de la CDC » estime ce dernier, qui souligne « un écart de valorisation très important ».



R&L relève que l'expert sollicité par la direction d'Orpea et qui a publié son rapport le 25 mai ne remet pas en cause l'évaluation d'Orpea à – 2,676 milliards d'euros sur laquelle repose le plan de restructuration proposé par le management, alors que cette valeur " est hautement critiquable et apparaît en contradiction avec certains principes élémentaire ". Elle est inférieure à la fois à la valeur nette comptable de l'entreprise (" proche de zéro après prise en compte des provisions jugées nécessaires par le management " ) et à la valeur de son immobilier seul, estimée par la société à 6,5 milliards d'euros.



Qui plus est la société " opère sur des marchés dynamiques à court, moyen et long terme " : elle présente " une forte croissance du chiffre d'affaires et des flux d'exploitation positifs sur toute la durée du plan ".



Cette valeur d'Orpea est " en contradiction avec les performances de l'entreprise, la valeur de son actif net comptable et de son immobilier ", affirme R&L : la valeur d'entreprise devrait à minima s'élever à 7,862 milliards d'euros, montant qui correspond à la valeur de l'immobilier en juste valeur (6,500 milliards d'euros) et à la valeur nette du goodwill acquis (1,362 milliard d'euros).



R&L ajoute que le cours de bourse d'Orpea a été écarté par l'expert, alors qu'il valorise pourtant toujours le groupe à un niveau " très supérieur à la valeur post restructuration " et ce " malgré plusieurs communiqués du management " : l'expert " ne l'explique pas et considère que c'est une anomalie du marché " alors que ce cours reflète " la possibilité pour les actionnaires actuels d'obtenir un traitement plus favorable que le plan de restructuration aujourd'hui proposé qui fait l'objet de contestations ".