Orpea : le titre recule, Bereberg se montre prudent

21/08/2020 | 11:54

Le titre Orpea recule vendredi à la Bourse de Paris après un avis négatif de Berenberg, qui juge la visibilité du groupe limitée et sa valorisation trop élevée.



A 11h30, l'action accuse ainsi l'une des plus fortes baisses d'un indice SBF 120 en hausse de 0,4%, avec un recul de 0,9%.



Les analystes de Berenberg reconnaissent dans une note que l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques privées affiche un taux d'occupation supérieur à ses estimations, mais se montrent toujours prudent sur ses perspectives de redressement de l'activité sur la seconde partie de l'exercice.



'La visibilité sur le court terme demeure faible, bien que la valorisation boursière se maintienne, elle, à des niveaux proches de ses records, ce qui nous laisse penser que le profil risque/rendement de l'action est désormais orienté à la baisse', indique le bureau d'études.



Berenberg dit maintenir son objectif de cours à 81 euros et rester à la vente sur le titre.



