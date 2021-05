Orpea : le CA progresse de 4,7% au 1er trimestre

Orpea annonce un chiffre d'affaires de 1,02 milliard d'euros au titre du 1er trimestre 2021, en hausse de 4,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment porté par la solide croissance du CA en France/Benelex (+9,2%) devant l'Europe centrale (+2,5%). En revanche, l'activité recule en Europe de l'Est (-0,4%), dans la péninsule Ibérique et Latam (-24,3%) et dans les Autres pays (-12,5%).



Au cours des trois premiers mois de l'année, le Groupe a ouvert plus de 500 lits, issus de 5 nouvelles constructions et d'extensions, conformément à son plan d'ouvertures.



'Après ce solide 1er trimestre, le Groupe réitère, avec confiance, son objectif d'une croissance d'au moins 6% de son chiffre d'affaires en 2021', indique Orpea.



