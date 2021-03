Orpea : le résultat net pdg chute de 31,6% en 2020

Orpea, spécialiste mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation et de santé mentale, et maintien à domicile), annonce un chiffre d'affaires de 3922 ME en 2020, un chiffre en augmentation de 4,9% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, toutefois l'EBITDA décroît de 2,4%, à 926,5 ME et le résultat net part du groupe s'établit à 160 ME, en recul de 31,6%.



Orpea met cependant en avant 'un réservoir de croissance en forte expansion' avec +8769 lits en 2020 et un pipeline de lits en construction supérieur à 25 000 lits.



Pour 2021, Orpea table sur une hausse de son activité de +6%, avec un chiffre d'affaires supérieur à 4155 ME.



'Le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre un développement mondial soutenu, axé, comme toujours, sur la création de valeur à travers de nouvelles acquisitions et la construction de nouveaux établissements de santé', assure Yves Le Masne, le directeur général de la structure.



