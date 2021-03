Orpea : première émission d'obligations publiques durables

Orpea annonce avoir procédé, le 25 mars, à sa première émission d'obligations publiques durables ('Green & Social'), dédiée au financement d'actifs et/ou de projets à impacts environnementaux et sociaux.



Ces obligations, d'un montant de 500 millions d'euros, ont une échéance de sept ans et un taux d'intérêt fixe de 2,00%. L'opération a été sursouscrite deux fois par plus de 130 investisseurs de 10 nationalités, avec un carnet d'ordres dépassant un milliard d'euros.



Le groupe de prise en charge de la dépendance a l'intention d'allouer un montant égal au produit net de l'émission aux actifs ou projets verts et/ou sociaux éligibles existants ou futurs, comme indiqué dans son 'Sustainable Financing Framework'.



