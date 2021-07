Orpea : promesse de cession d'une clinique à Icade Santé

Icade Santé, filiale à 58,3% du groupe immobilier Icade, annonce avoir signé le 29 juin une promesse en vue de l'acquisition en France d'une clinique SSR en sale and leaseback auprès du groupe Orpea pour un montant de 27,7 millions d'euros.



Situé à Olivet (45), l'établissement offre une capacité d'accueil de 198 lits sur une surface de 10.350 m². Un bail de 11 ans ferme sera signé avec Orpea, qui continuera d'en assurer l'exploitation. La finalisation de cette acquisition est attendue au troisième trimestre 2021.



'Cette opération porte à 10 le nombre d'actifs acquis auprès d'Orpea et exploités par le leader mondial de la dépendance, renforçant ainsi les relations partenariales entre Orpea et Icade Santé sur le long terme', souligne la société.



