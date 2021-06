Orpéa : relèvement de l'objectif de CA annuel

Orpéa indique relever son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4215 millions d'euros (contre au moins +6%, soit 4155 millions précédemment).



Le groupe de prise en charge de la dépendance justifie ce relèvement par une bonne dynamique de remontée des taux d'occupation, initiée en mars et accélérée en juin, et par la contribution de nouvelles acquisitions sélectives annoncées parallèlement.



Il fait part en effet de six acquisitions, représentant 4713 lits (dont 20% en développement) en Irlande, Suisse et Espagne, et un CA additionnel en année pleine, d'ici deux à trois ans, de plus de 210 millions d'euros, avec un levier important sur la profitabilité.



