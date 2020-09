Orpea : neuf cliniques distinguées en Allemagne

16/09/2020 | 11:55

Orpea annonce que pour la troisième année de suite, neuf de ses cliniques de rééducation et de soins de suite en Allemagne, opérant sous la marque Celenus, ont été récompensées par le magazine Focus-Gesundheit et figurent au palmarès des 'TOP Rehabilitation Clinic'.



L'étude compare près de 1.500 établissements dans toute l'Allemagne. Parmi les éléments analysés figurent la réputation de la clinique auprès des patients et des médecins, l'offre médicale, l'équipement, l'hygiène et la sécurité des patients.



Les 18 cliniques du réseau Celenus réparties dans toute l'Allemagne sont spécialisées dans différents domaines de la réadaptation médicale : de la rééducation psychosomatique et psychiatrique au traitement de rééducation de la douleur et des troubles métaboliques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.