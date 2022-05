Orpea : nouveau directeur général début juillet

Orpea indique que son conseil d'administration a nommé Laurent Guillot au poste de directeur général, à compter du 1er juillet ; il sera notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'amélioration et de transformation du groupe.



Sa nomination au conseil d'administration sera proposée à l'assemblée générale prévue le 28 juillet. Laurent Guillot est investi d'un mandat de conseil du président-directeur général jusqu'à sa prise de fonction.



Après avoir commencé sa carrière dans l'administration, Laurent Guillot a rejoint en 2002 Saint-Gobain, dont il a pris, à compter de 2016, la direction des matériaux puis des solutions haute-performance.



