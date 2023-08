Orpea : nouveau tirage au titre du financement 'new money'

Orpea annonce un tirage de 200 millions d'euros au titre du financement 'new money', consenti par ses principaux partenaires bancaires, un montant qui correspond à la totalité du Crédit D1B et qui fait suite à un premier tirage de même montant le 2 juin ( Crédit D1A).



Le groupe de prise en charge de la dépendance, en phase de restructuration financière, explique que les fonds ainsi obtenus permettront de financer ses besoins généraux et le service de sa dette.



Le financement 'new money' restant non tiré à ce jour est constitué du Crédit D2 de 100 millions, mobilisable à partir de septembre prochain, et du Crédit D3 de 100 millions, mobilisable selon certaines conditions suspensives.



