Orpea : objectifs fixés à horizon 2025

A l'occasion de la présentation de son plan de refondation, Orpea affiche pour objectifs à horizon 2025, 9% de croissance annuelle du chiffre d'affaires et une marge d'EBITDAR supérieure à 20% pour un EBITDA hors IFRS 16 estimé à 745 millions d'euros (12,2%).



Le groupe d'Ehpads affiche son ambition de changer de méthode et 'd'approche du soin, de l'accompagnement avec une amélioration continue des pratiques médicales et éthiques et de la sécurité et du bien-être des collaborateurs'.



Orpea souhaite aussi repenser la stratégie de détention immobilière (avec un potentiel de cessions d'actifs) et son périmètre géographique (restructuration ou cession de certains pays), ainsi que 'retrouver une structure financière pérenne'.



