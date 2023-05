Orpea (- 8,03% à 2,17 euros)



Le groupe de maisons de retraite est lanterne rouge de l'indice à la mi-séance, après trois séances consécutives de baisse, et atteint un plus bas depuis mi-avril. Orpea a dévoilé le 12 mai une lourde perte annuelle à 4,03 milliards d'euros en 2022 contre un bénéfice de 65 millions d'euros un an plus tôt. Le titre perd plus de 64% depuis le début de l'année.