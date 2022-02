Orpea : plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 9 février 2022

Orpea (-0,89% à 34,69 euros)



Orpea est toujours pénalisé par le scandale ayant suivi la publication du livre "Les Fossoyeurs". Cela relègue en arrière-plan sa publication annuelle. L'exploitant d'Ehpad a réalisé un chiffre d'affaires de 4,285 milliards d'euros en 2021, en hausse de 9,2 % à données publiées sur un an et de 5,1% en organique. Orpea a donc respecté l'objectif qu'il s'était fixé (chiffre d'affaires de plus de 4,275 milliards d'euros).