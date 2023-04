Orpea : plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mardi 18 avril 2023

Orpea (+ 10,93% à 3,39 euros)

Orpea s'illustre à mi-séance après qu'Adamo, l'association de défense des actionnaires minoritaires du groupe, demande " solennellement " dans un communiqué, la tenue sans délai d'une assemblée générale des actionnaires d'Orpea. Selon Orpea, la société n'a, à ce stade, reçu aucune demande formelle de convocation d'assemblée générale , et si une telle demande devait être faite, le conseil d'administration l'examinerait en prenant en compte l'intérêt social d'Orpea et la solidité d'un plan alternatif et de ses conditions.