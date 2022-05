Orpea : prive de dividende

Orpea a réalisé en 2021 (exercice clos fin décembre) un résultat net de 65,2 millions d'euros, en baisse de 59,3%. L'Ebit de l'exploitant de maisons de retraite s'élève 395,7 millions, en repli de 6,4%. L'Ebitdar, soit l'Ebitda avant loyers, atteint 1,07 milliard, en hausse de 11,1%, faisant ressortir une marge de 24,9%. Le chiffre d'affaires 2021 s'élève à 4,299 milliards, en progression de +9,6% (dont +5,5% de croissance organique).



Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité.



Le résultat net 2021 intègre 83 millions d'euros de provisions pour risques et charges relatives aux risques estimés au titre des années 2017-2021, suite aux inspections administratives dont Orpea a fait l'objet en France ainsi que 48 millions de charges liées à des dépréciations de valeurs d'actifs.



Orpea a enregistré sur le premier trimestre une dynamique globale de croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 9% dont % de croissance organique.En France, dans un contexte difficile, les Ehpad ont enregistré un fléchissement du taux d'occupatioau cours du trimestre.



Le reste de l'activité du groupe a connu une bonne dynamique avec des taux d'occupation orientés à la hausse.La zone Péninsule Ibérique et Latam bénéficie de l'intégration dans le périmètre de consolidation de Brazil Senior Living Group au 1er janvier.



En termes de perspectives, le groupe demeure confiant sur la dynamique de croissance de son chiffre d'affaires en 2022 qui devrait continuer à bénéficier de nombreuses ouvertures de nouveaux sites (objectif d'ouverture de plus de 3000 nouveaux lits sur la période) et d'une activité orientée favorablement à l'international et dans les cliniques en France.



La rentabilité opérationnelle sera affectée par l'environnement inflationniste défavorable, impactant plus spécifiquement les coûts de l'énergie et les salaires dans certains pays.



Le groupe aura par ailleurs à faire face à des charges exceptionnelles liées à la gestion de la crise et de ses conséquences.



Dans ce contexte exceptionnel, le conseil d'administration ne proposera pas à la prochaine assemblée générale le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2021.



Face à des enjeux de financements majeurs à raison d'investissements d'un montant d'environ 900 millions d'euros annuels engagés pour le développement de son parc immobilier en 2022 et 2023, puis d'un échéancier important de sa dette en 2022 (dont environ 850 millions au second semestre et 983 millions en 2023), Orpea a conclu un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires.



Cet accord répond au contexte actuel d'incertitudes qui pèse sur le groupe ainsi qu'à un accès fermé aux marchés financiers et au ralentissement du programme de cessions d'actifs initialement envisagé.



Il organise ainsi la première étape de la refonte de la stratégie de financement du groupe et permet de sécuriser de nouvelles lignes de financement. L'accord s'inscrit dans le cadre d'une procédure amiable de conciliation, ouverte par ordonnance auprès du Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, en date du 20 avril 2022.



Il prévoit l'apport de nouveaux financements par les banques via un crédit-syndiqué sécurisé d'un montant de 1,733 milliard d'euros.



Enfin, Orpea a mis en place d'une revue stratégique de ses actifs sous l'égide de la nouvelle direction générale, afin de se désendetter progressivement.



Le groupe entend réaliser plus de 3 milliards d'euros de cessions d'ici fin 2025 dont au moins 1 milliard d'euros d'ici fin 2023, majoritairement à caractère immobilier sous forme de sale & leaseback.