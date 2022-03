Orpea publie des résultats préliminaires, près de 150 établissements contrôlés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a publié vendredi des indicateurs financiers préliminaires sur son exercice 2021, la publication de ses résultats annuels étant attendu "d'ici fin avril" dans l'attente de plusieurs rapports sur les accusations de négligence et de maltraitance dont il fait l'objet.

"La publication des comptes audités interviendra postérieurement à la mise à disposition des différents rapports et premières conclusions des enquêtes administratives et des évaluations externes indépendantes", a rappelé le groupe dans un communiqué.

Les rapports et premières conclusions de l'Inspection générale des Affaires sociales (Igas) et de l'Inspection générale des Finances (IGF) sont attendus mi-mars, tandis que les évaluations externes indépendantes des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal, mandatés par Orpea, devraient être dévoilées mi-avril.

"Depuis fin janvier, près de 150 établissements du groupe en France ont fait l'objet d'inspections administratives", a indiqué Philippe Charrier, le président directeur général d'Orpea, cité dans le communiqué. "Dans le cadre de la phase de finalisation des inspections IGF et IGAS, nous travaillons sur les réponses à apporter", a précisé le dirigeant.

En 2021, le groupe a dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,04 milliard d'euros, en hausse de 12%, et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 1,07 milliard d'euros, en croissance de 10,9%, selon les données préliminaires communiquées vendredi.

Déjà publié en février, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,28 milliards d'euros en 2021, en hausse de 9,2%.

Par ailleurs, la dette financière nette s'établissait à 7,77 milliards d'euros fin 2021, contre 6,65 milliards d'euros fin 2020. "L'augmentation constatée résulte principalement des investissements de construction et de croissance externe réalisés au cours de l'année 2021", a indiqué le groupe.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ORPEA:

http://www.orpea-corp.com/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2022 13:03 ET (18:03 GMT)