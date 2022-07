Orpea publie un chiffre d'affaires en hausse au 1er semestre, malgré la crise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% au premier semestre mais a confirmé s'attendre à une plus faible rentabilité du fait du contexte inflationniste et des répercussions de différentes enquêtes sur la gestion de ses établissements.

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'exploitant s'est établi à 2,31 milliards d'euros, contre 2,07 milliards d'euros à la même période de 2021.

"L'activité a été caractérisée par une bonne dynamique globale des cliniques tant en France qu'à l'international et des maisons de retraites hors de France. En France, l'activité des maisons de retraite a été affectée par le contexte de crise qui frappe la société", a souligné Orpea dans un communiqué.

Après une baisse du taux d'occupation de ses Ehpad en France entre février et avril, Orpea a affirmé avoir constasté une légère amélioration de l'activité au mois de juin.

Sur l'ensemble du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit en hausse de 14,4%, à 1,19 milliard d'euros. Il a bénéficié d'un effet de base favorable lié à la crise sanitaire qui avait pesé sur l'activité à la même période de 2021.

"Ainsi que présenté le 13 mai 2022 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2021, Orpea confirme sa confiance dans sa capacité à maintenir une dynamique solide de croissance du chiffre d'affaires sur 2022, et rappelle que la rentabilité opérationnelle du groupe sera affectée cette année par l'environnement inflationniste. Par ailleurs, le groupe fait face à des charges et dépenses exceptionnelles liées à la gestion de la crise et de ses conséquences", a prévenu le groupe.

Ebranlé par les révélation du livre-enquête Les Fossoyeurs sur la gestion de ses établissements, Orpea a pris une série d'engagements afin d'améliorer la relation avec les familles de résidents ainsi que les conditions de travail de ses employés. Il a aussi largement remanié ses instances dirigeantes avec l'arrivée le 1er juillet Laurent Guillot au poste de directeur général et la nomination de Guillaume Pépy, l'ancien patron de la Sncf, à la présidence du conseil, qui sera soumise au vote de l'assemblée générale des actionnaires le 28 juillet.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

