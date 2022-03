Orpea : réaction à une publication du Monde

Réagissant à la divulgation par Le Monde d'éléments du rapport établi par l'IGAS et l'IGF, Orpea affirme que 'les éléments publiés ne présagent en rien des conclusions définitives qui figureront dans le rapport de la mission conjointe d'inspection'.



Le groupe de prise en charge de la dépendance explique que le délai qui lui a été octroyé pour produire ses observations n'a pas encore expiré et que la phase contradictoire n'est pas achevée. Il fournira ses observations circonstanciées aux inspecteurs dès ce soir.



'Orpea renouvelle son plein engagement à faire toute la transparence et tirer tous les enseignements des deux missions d'évaluation externe approfondie, actuellement en cours, confiées par le conseil d'administration à des cabinets indépendants renommés', ajoute-t-il.



