Orpea : réaction au rapport de l'IGAS et l'IGF

Prenant acte de la décision du Ministère compétent de transmettre au procureur de la République le rapport de la mission de contrôle menée par l'IGAS et l'IGF, Orpea déclare s'engager d'ores et déjà sur une série d'actions correctrices.



Le groupe souligne néanmoins que le rapport 'permet de conclure qu'il n'y a pas de 'système' organisé qui aboutirait à une maltraitance généralisée' et il 'dément clairement certaines des allégations les plus choquantes du livre Les Fossoyeurs'.



'Comme elle s'y est engagée, la société communiquera le résultat des enquêtes externes indépendantes que le conseil d'administration a diligentées ainsi que, en mai 2022, son plan de transformation pour mieux servir les résidents et leur famille', ajoute-t-elle.



