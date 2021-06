Orpea relève son objectif de chiffre d'affaires après six acquisitions en Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 à plus de 4,21 milliards d'euros, conséquence de l'amélioration des taux d'occupation de ses établissements et d'une série d'acquisitions en Europe.

"La bonne dynamique de remontée des taux d'occupation dans toutes les zones géographiques, initiée en mars et qui s'est encore accélérée en juin, combinée à la contribution de ces nouvelles acquisitions sélectives, conduisent le groupe à relever son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4.215 millions d'euros (contre au moins +6%, soit 4,155 millions d'euros précédemment)", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe a annoncé mardi six nouvelles acquisitions dans trois pays européens: Irlande, Suisse et Espagne. Ces six acquisitions représentent plus de 4.700 lits et plus de 210 millions d'euros de chiffre d'affaires, a précisé Orpea dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed:JEB

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 13:13 ET (17:13 GMT)