Orpea : remboursement intégral à la CNSA

Orpea annonce avoir décidé de rembourser l'intégralité du montant dû à la CNSA, soit, sur la base des informations disponibles, 55,8 millions d'euros, montant qui le conduira à doter une provision complémentaire de 30,1 millions d'euros dans ses comptes 2022.



Il a aussi décidé de 'mettre en oeuvre des solutions pour répondre durablement à la problématique des auxiliaires de vie 'faisant fonction' d'aide soignants', notamment en prenant en charge leur formation qualifiante pour devenir aide-soignant diplômé.



Ainsi, dès 2023, le groupe de prise en charge de la dépendance proposera à 1.000 auxiliaires de vie 'faisant fonction' de se former pour devenir aide-soignant via l'apprentissage (PRO A) ou la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).



