Orpea reporte la publication des comptes annuels au 30 avril au plus tard

PARIS, 23 février (Reuters) - Orpea a annoncé mercredi qu'il reportait, au 30 avril prochain au plus tard, la publication de ses comptes annuels 2021, disant attendre la mise à disposition de différents rapports et premières conclusions des enquêtes externes et indépendantes, prévues respectivement mi-mars et mi-avril.

Dans un communiqué, le groupe a précisé qu'il diffuserait de manière préliminaire, le 11 mars, de premiers indicateurs financiers sur 2021. (Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)