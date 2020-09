Orpea : résultat net part du Groupe de 73,0 ME au S1

22/09/2020 | 18:46

Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +3,5% à 1 904,2 ME du 1er semestre 2020.



' Il est soutenu par une croissance externe solide notamment en Irlande (TLC), en Amérique Latine (SIS) et en France (Sinoué) qui a permis de plus que compenser le repli limité de 0,9% de la croissance organique ' indique le groupe.



L'EBITDA est en baisse de 5,5% à 439,0 ME, soit une marge de 23,1% du chiffre d'affaires.



Le Résultat Opérationnel Courant est de 196,8 ME (-19,4%) après amortissements et provisions de 242,3 ME (+9,9%).



Le résultat net part du Groupe s'élève à 73,0 ME, en baisse de 36,3%. Hors impact IFRS 16, le résultat net consolidé part du groupe est de 79,0 ME.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.