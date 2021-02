Orpea: revenus 2020 en hausse grâce aux acquisitions en France et Irlande

Paris (awp/afp) - Le numéro deux français du secteur des maisons de retraite et des cliniques privées Orpea a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,9% à 3,9 milliards d'euros en 2020, un "niveau record", grâce à des acquisitions en Irlande dans les maisons de retraite et en France en santé mentale.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé davantage, de 6,4% à 1,02 milliard d'euros, dont 1,2% de croissance organique, précise un communiqué publié mardi, grâce à "une solide dynamique des activités en santé mentale" et "une bonne maîtrise des taux d'occupation dans les maisons de retraite".

Ainsi, sur ce trimestre, Orpea se rapproche de "l'objectif défini avant la pandémie de la Covid-19", d'une hausse de chiffre d'affaires de 8%, souligne le directeur général Yves Le Masne, cité dans le communiqué.

Le groupe communiquera son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 lors de la publication de ses résultats annuels 2020, le 16 mars.

Cette année, Orpea prévoit d'accélérer les ouvertures de nouveaux établissements, pour atteindre "4.055 lits" dans les 13 pays où il est présent, indique-t-il, soit une hausse de 50% par rapport au rythme des "dernières années".

Grâce à la mobilisation de ses équipes et aux "moyens médicaux, psychologiques et logistiques déployés par le groupe, Orpea parvient à limiter l'impact de cette crise" sanitaire, estime M. Le Masne. Et les deux tiers des résidents de ses maisons de retraite avaient "reçu au moins une première injection de vaccin" contre le Covid-19, indique-t-il, à savoir "plus de 66%" au 8 février.

Certains pays, tels que l'Espagne, le Portugal, le Brésil, l'Autriche ou la Croatie, "dépassent d'ores et déjà les 80%", se félicite Orpea, tandis qu'au sein des salariés du groupe, le taux est de 37%, "alors que la campagne n'est pas encore ouverte à toutes les classes d'âge dans plusieurs pays", précise le groupe.

Sur l'année, par zones géographiques, la progression du chiffre d'affaires a été de 6,6% en "France Benelux" à 2,36 milliards d'euros, et de 5,1% en "Europe centrale" à 1,01 milliard, contre +1,9% à 365,6 millions d'euros en "Europe de l'est".

En revanche, l'activité de la zone "péninsule ibérique et Amérique latine" a reculé de 9,8% à 179 millions d'euros, un recul qui s'est nettement accentué sur le dernier trimestre (-22,4%).

