Orpea : un pré-rapport accablant sur les pratiques du groupe, selon Le Monde

Orpea accuse la plus forte baisse du SBF 120, avec un recul de 3,76% à 36,35 euros par action. Le Monde a eu accès à une synthèse détaillée du pré-rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales portant sur les graves allégations relayées dans l’ouvrage « Les Fossoyeurs ». Le quotidien évoque une pré-rapport « accablant » dans lequel l’IGF et l’IGAS considèrent qu’Orpea poursuit en priorité un objectif de performance budgétaire qui contribue à la mauvaise qualité de vie des résidents et des soins qui leur sont prodigués.