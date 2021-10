Orpea : une perquisition a eu lieu au siège social en mars dernier, le titre décroche

Suite aux informations révélées par Challenges, Orpea confirme qu’une perquisition a eu lieu en mars dernier au siège social du groupe, suivie par l’audition de certains collaborateurs par les enquêteurs. A cette occasion, l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques privées dit avoir « pleinement coopéré aux diverses investigations menées » et qu’il continuera de le faire. N’étant pas partie à la procédure, le groupe indique qu’il n’a pas accès au dossier.



A sa connaissance, les investigations portent sur la cession en 2008 d'une maison de retraite à Orpea en France et plus particulièrement le traitement fiscal de cette cession par les vendeurs, extérieurs au groupe.



" Les informations dont nous disposons permettent d'affirmer qu'il n'y a eu aucune retro commission ", souligne Orpea.



Pour conclure, bien qu'Orpea et ses dirigeants ne sont pas directement concernés, le groupe déclare ne pas être en mesure de donner d'avantage d'élément.



Evoluant proche de l'équilibre pendant une bonne partie de la séance, le titre Orpea a brusquement décroché peu après 15h, lorsque Challenges a révélé l'existence de cette perquisition, réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé.



Vers 16h30, le titre Orpea chute de 4,36% à 95,64 euro sur la place de Paris.