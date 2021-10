Orpea : visé par une enquête du parquet financier ?

Evoluant proche de l’équilibre pendant une bonne partie de la séance, le titre Orpea décroche actuellement de 5,10% à 94,90 euros, alors que le parquet financier enquêterait sur l’exploitant de maisons de retraite et de cliniques privées. Une perquisition aurait été menée au siège de Puteaux (Hauts-de-Seine), par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), en mars dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé, selon les informations rapportées par Challenges.



Plusieurs cadres auraient été entendus par les policiers, dont le directeur général Yves Le Masne, a ajouté le média, qui explique que le problème viendrait d'un montage financier ayant permis de racheter certaines maisons de retraite dans l'Hexagone.