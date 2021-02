Orpea : voit des signaux encourageants après une bonne résistance de son activité en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mardi que son chiffre d'affaires s'était élevé à un niveau record de 3,9 milliards d'euros en 2020, soit une hausse de 4,9%, témoignant d'une bonne résistance malgré une année marquée par la pandémie.

"Le chiffre d'affaires organique est stable sur l'année. La croissance résulte des acquisitions de groupes notamment en Irlande en maisons de retraite, en France en santé mentale et des acquisitions ciblées d'établissements indépendants", a précisé la société dans un communiqué.

Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'Orpea a progressé de 6,4%, à 1,02 milliard d'euros. "Sur ce trimestre, Orpea parvient à une hausse de son activité proche de l'objectif défini avant la pandémie de la Covid-19, qui était de +8%", a souligné l'entreprise.

La croissance organique a atteint 1,2% sur la période, soit plus du double de celle de 0,5% enregistrée au troisième trimestre, une performance notamment liée à "la poursuite du rebond des activités de soins de suite et réadaptation, avec notamment la transformation de lits dédiés à des patients Covid-19", a expliqué Orpea.

A propos des perspectives du nouvel exercice, "des signaux encourageants nous permettent d'être confiants sur la croissance progressive de l'exercice 2021", a indiqué la société. Le groupe compte ouvrir cette année, et plus particulièrement au second semestre, 4.055 nouveaux lits, correspondant à environ 45 établissements et des extensions.

Orpea communiquera son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 lors de la publication de ses résultats de l'année 2020, le 16 mars prochain.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones;

