S1 2021 : forte croissance et rentabilité en nette progression

Cette stratégie se déploie autour d'objectifs RSE très ambitieux à horizon 2023, avec les 5 parties prenantes du Groupe que sont les résidents, patients et leur famille, les salariés, les partenaires, les communautés locales et l'environnement. Engagement RSE et performances financières

de plus de 26 000 lits en construction, dont plus de 4 000 auront ouvert sur 2021. Ces nouveaux établissements, situés dans d'excellentes localisations, alimenteront la croissance organique future.

Les résultats semestriels 2021 sont présentés suivant les normes IFRS, incluant IFRS 16, et conformes aux réglementations et recommandations en vigueur.

Grâce à la campagne vaccinale initiée en début d'année et à la vigilance constante face aux mutations du virus, la situation sanitaire s'est encore améliorée et reste bien maîtrisée. Au 20 septembre 2021, et depuis maintenant plusieurs mois, le pourcentage de résidents et de collaborateurs testés positifs reste inférieur à 0,2% et 98% des établissements n'ont aucun cas positif. Cela résulte du succès de la campagne vaccinale avec désormais plus de 90% des résidents et 85% des collaborateurs vaccinés (dont 99% en France). Ces résultats attestent une fois encore du professionnalisme des équipes, particulièrement mobilisées depuis 18 mois.

Depuis 5 ans, le Groupe a ainsi significativement renforcé la solidité et la flexibilité de sa structure financière avec une duration qui a progressé de 1,2 ans (6,2 ans au 30.06.21), une désintermédiation accrue de 32% (53% de dette non bancaire) et un coût abaissé de 120 pb (2,20% au 30.06.21)

Poursuite et accélération du développement

Depuis le début de l'exercice 2021, ORPEA a poursuivi sa stratégie de premiumisation de son réseau par la création de nouveaux établissements au cœur des grandes villes. Ainsi, le Groupe

confirme l'ouverture prévue de 4 055 nouveaux lits sur l'exercice 2021.

En parallèle, ORPEA a réalisé, depuis le début de l'année, 6 acquisitions sélectives (Irlande,

Espagne et Suisse) représentant plus de 4 700 lits et plus de 210 M€ de chiffre d'affaires à maturité. Ces développements illustrent pleinement la singularité du modèle de croissance

externe d'ORPEA : des groupes de taille intermédiaire, de grande qualité, faciles à intégrer et disposant d'un fort potentiel de croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

ORPEA consolide ainsi sa position de leader mondial de la prise en charge de la Dépendance, avec 1 156 établissements représentant 116 514 lits, dont 90 155 ouverts et un réservoir de croissance record de 26 359 lits en construction.

Face au défi démographique des prochaines années et fort d'une offre de qualité innovante et largement diversifiée dans la prise en charge des fragilités à différentes étapes de la vie, des enfants et adolescents en santé mentale, en passant par les seniors autonomes en Résidences services et à domicile jusqu'aux personnes âgées très dépendantes en maisons de retraite, le Groupe va poursuivre sa stratégie de croissance offensive et créatrice de valeur.

Stratégie RSE : une feuille de route 2023 ambitieuse et évolutive

La réussite d'ORPEA, dont la mission repose sur des femmes et des hommes, au service d'autres femmes et hommes, est indissociable de sa responsabilité sociétale et environnementale. La RSE est ainsi native pour ORPEA et a toujours guidé ses actions et ses projets. Préserver le bien- être et la sécurité des patients et résidents, accompagner les familles et les proches, favoriser l'épanouissement des collaborateurs notamment grâce à la formation et la promotion interne, construire des établissements durables qui soient des lieux de vie, constituent des engagements primordiaux vis-à-vis des parties prenantes du groupe, en contribuant fortement à la création de valeur.

Sur proposition de la Direction générale, le Conseil d'Administration a créé un Comité RSE et Innovation, en janvier 2021. L'engagement RSE se retrouve ainsi à tous les niveaux de

gouvernance de l'entreprise : Conseil d'administration, Comité Exécutif, Direction générale des zones géographiques, Directeurs d'établissements.

Dans cet esprit le Groupe a défini une feuille de route RSE à horizon 2023 comprenant 16 objectifs ambitieux, associés à des indicateurs-clé de performance (KPI) autour des 5 parties

prenantes du Groupe :

Les résidents, patients et leurs proches , comprenant 4 objectifs tels que : 100% des établissements certifiés qualité par un organisme externe (ISO ou supérieur), un référent éthique formé par établissement, le déploiement de 3 programmes innovants visant le bien être ;

, comprenant 4 objectifs tels que : 100% des établissements certifiés qualité par un organisme externe (ISO ou supérieur), un référent éthique formé par établissement, le déploiement de 3 programmes innovants visant le bien être ; Les collaborateurs , comprenant 5 objectifs dont : réduction de 15% des accidents de travail, 50% de promotion interne, 50% de femmes dans le Top Management ORPEA ;

, comprenant 5 objectifs dont : réduction de 15% des accidents de travail, 50% de promotion interne, 50% de femmes dans le Top Management ORPEA ; Les partenaires , comprenant 2 objectifs dont 100% des fournisseurs régionaux, nationaux et internationaux signataires de la charte achats responsables ;

, comprenant 2 objectifs dont 100% des fournisseurs régionaux, nationaux et internationaux signataires de la charte achats responsables ; L'environnement, comprenant 2 objectifs dont une certification HQE pour toutes les nouvelles constructions et une réduction de 5% des consommations d'énergie ;

comprenant 2 objectifs dont une certification HQE pour toutes les nouvelles constructions et une réduction de 5% des consommations d'énergie ; Les communautés locales , comprenant 2 objectifs dont 100% des établissements menant une action annuelle de solidarité locale.

