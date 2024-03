Regulatory News:

Suite à la fin de la restructuration financière du Groupe, ORPEA S.A. (ISIN FR001400NLM4) (Paris:ORP) annonce la reprise des opérations prévues dans le cadre du contrat de liquidité et de surveillance de marché conclu avec Natixis ODDO BHF le 30 novembre 2022.

Cette reprise sera effective en date du 28 mars 2024.

Pour rappel, les moyens alloués au contrat de liquidité sont de :

- 46 actions,

- 1 415 570,95 €.

A propos de emeis

Avec 76 000 experts et professionnels de la santé, du soin et de l’accompagnement des plus fragiles, emeis est présent dans 20 pays et couvre 5 métiers : les cliniques psychiatriques, les cliniques de soins médicaux et de réadaptation, les maisons de retraite, les services et soins à domicile et les résidences services.

emeis accueille chaque année 267 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage et se mobilise pour relever un des enjeux majeurs de nos sociétés : l’augmentation du nombre des populations fragilisées par les accidents de la vie, par le grand âge ou encore par l’essor des maladies mentales.

ORPEA S.A., la société mère du Groupe, détenue à 50,2 % par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite, est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Site : www.emeis.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240327066353/fr/