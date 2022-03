Orpea : activité en hausse de 5,1% en 2021

Le chiffre d'affaires 2021 d'Orpéa s'élève à 4,285 milliards d'euros, en hausse de +9,2% (dont +5,1% de croissance organique). Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) s'élève à 1,068 milliard, soit une marge de 24,9% sur le chiffre d'affaires 2021.



Le groupe a précisé que l'acquisition du groupe espagnol Hestia Alliance n'a finalement pas été réalisée, certaines conditions suspensives essentielles n'ayant pu être levées dans les délais impartis.



La société publiera ses comptes clos le 31 décembre 2021 et tiendra sa réunion d'analystes d'ici fin avril 2022, à une date qui sera communiquée ultérieurement.



Orpéa continuera de s'assurer que l'ensemble des actionnaires soit parfaitement informé des prochaines actions entreprises, en parfaite transparence et dans le respect de la réglementation boursière.



Vis-à-vis des actionnaires et investisseurs, la société privilégiera, pour la période qui s'annonce, une communication publique par rapport à toute autre forme de communication.



Enfin, depuis fin janvier, près de 150 établissements du groupe en France ont fait l'objet d'inspections administratives.