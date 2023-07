Orrstown Financial Services, Inc. est une société holding financière pour Orrstown Bank (la Banque). La société fournit des services bancaires et de conseil financier dans le centre-sud de la Pennsylvanie, principalement dans les comtés de Berks, Cumberland, Dauphin, Franklin, Lancaster, Perry et York, en Pennsylvanie, et dans les comtés d'Anne Arundel, Baltimore, Howard et Washington, dans le Maryland, ainsi que dans la ville de Baltimore, dans le Maryland. Elle opère dans le segment de la banque de proximité et s'engage dans des activités de prêts, notamment commerciaux, résidentiels, hypothécaires commerciaux, de construction, municipaux, et diverses formes de prêts à la consommation, ainsi que dans des services de dépôt, notamment des chèques, des épargnes, des dépôts à terme et des dépôts sur le marché monétaire. La banque propose des prêts à l'immobilier commercial, à l'équipement, à la construction, aux fonds de roulement et d'autres prêts à des fins commerciales à des clients commerciaux. Elle propose des services fiduciaires, de conseil en investissement, d'assurance et de courtage. Elle propose également des prêts immobiliers, des lignes de crédit immobilier et d'autres prêts à la consommation.

Secteur Banques