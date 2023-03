Orsero augmente ses bénéfices et ses dividendes ; les PFN s'améliorent également

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Orsero Spa a approuvé le rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se termine par un bénéfice net de 32,5 millions d'euros, soit une augmentation considérable de 14,0 millions d'euros par rapport aux 18,5 millions d'euros de 2021. Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 0,35 euro par action, en hausse de près de 17 % par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires net d'environ 1,2 milliard d'euros a augmenté d'environ 12 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros enregistré au cours de l'exercice 2021, la croissance affectant à la fois la Business Unit Distribution et, de manière plus significative, la Business Unit Shipping.

L'Ebitda ajusté s'élève à 76,1 millions d'euros, soit une augmentation nette de 44 % par rapport aux 52,9 millions d'euros de l'exercice 2021, avec une marge de 6,36 %, en hausse de 141 points de base par rapport à l'exercice 2021.

L'EBIT ajusté s'élève à 45,7 millions d'euros, en hausse de 79,0 % par rapport aux 25,5 millions d'euros réalisés au cours de l'exercice 2021.

La position financière nette était de 67,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 84,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le total des capitaux propres s'élevait à 201,5 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 25,6 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021, où ils s'élevaient à 175,9 millions d'euros.

Raffaella Orsero, CEO de la société, a commenté : "Le groupe a toujours atteint ou dépassé les objectifs économico-financiers ambitieux qu'il s'était fixés, même dans un contexte de marché qui s'est avéré parfois complexe et incertain. Ces résultats positifs ne font que confirmer la solidité et la résilience de notre modèle d'entreprise, qui continue à générer de la croissance et des bénéfices et sur lequel nous sommes convaincus de pouvoir nous appuyer pour faire face, au cours de l'exercice actuel, à l'incertitude sur les prévisions de consommation résultant de la dynamique inflationniste".

"Nous continuerons à concentrer notre attention sur l'intégration des sociétés françaises Capexo et Blampin récemment acquises au sein du groupe et à analyser d'autres possibilités de croissance organique ou externe à moyen terme", a conclu Raffaella Orsero.

La société prévoit un bénéfice net ajusté compris entre 38,0 et 42,0 millions d'euros pour 2023.

Orsero a clôturé la séance de mardi dans le vert, de 2,9 pour cent, à 15,00 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

