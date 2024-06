Orsero SpA, anciennement Glenalta Food SpA, est une société basée en Italie dont l'activité principale est l'importation et la distribution de produits à base de fruits et légumes. La société opère en tant que groupe Orsero à travers trois segments : Distribution, Expédition et Services. Elle distribue et importe des fruits et légumes tropicaux, notamment des bananes, des ananas et des avocats, qu'elle expédie par fret maritime. L'entreprise est présente sur le marché mondial et fournit ses produits à diverses chaînes de vente au détail et à des grossistes qui proposent également des services de livraison à d'autres importateurs et distributeurs.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire