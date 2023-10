Orsero SpA, anciennement Glenalta Food SpA, est une société basée en Italie qui se consacre à l'importation et à la distribution de produits à base de fruits et légumes. La société opère sous le nom de Groupe Orsero (le Groupe) en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce, au Costa Rica, en Colombie et au Mexique et dispose de trois unités commerciales intégrées coordonnées par la holding mère, qui possède 10 filiales et détient une participation dans 6 coentreprises. Le groupe opère dans les secteurs de l'importation et de la distribution de fruits et légumes ; de la division Bananes et Ananas Tropicaux, qui fournit ses propres services de transport maritime de marchandises ; de la production de fruits tropicaux (bananes et avocats). Le groupe distribue des produits à base de fruits et légumes à des chaînes de grande distribution et à des grossistes traditionnels et fournit des services de transport maritime à d'autres importateurs et distributeurs de produits.

Secteur Consommation non cyclique