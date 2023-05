Orsero, un bénéfice à deux chiffres et un chiffre d'affaires satisfaisant

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Orsero Spa a approuvé lundi les résultats consolidés au 31 mars, faisant état d'un bénéfice net de 13,0 millions d'euros, en hausse de 55 % par rapport aux 8,4 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022.

Le bénéfice net ajusté a affiché un résultat positif de 13,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 8,9 millions d'euros enregistré au cours de la même période de 2022, en raison d'une marge d'exploitation plus élevée, partiellement compensée par des frais d'administration et des provisions plus élevés, des éléments financiers nets - principalement en raison de pertes de change et de frais financiers plus élevés contre des résultats plus faibles des sociétés consolidées par mise en équivalence - et des impôts.

Les revenus nets, s'élevant à environ 347,3 millions d'euros, ont augmenté d'environ 32 % par rapport aux 264,0 millions d'euros enregistrés au 1er trimestre 2022, avec une croissance plus que pertinente de la BU Distribution de 33 %, grâce à l'inclusion des deux nouvelles sociétés françaises Blampin Sas et CAPEXO Sas dans le périmètre du groupe, et de la BU Transport maritime, en hausse de 14 %.

L'Ebitda ajusté s'élève à 26,2 millions d'euros, contre 17,7 millions d'euros au 1er trimestre 2022.

L'Ebit ajusté s'élève à 18,2 millions d'euros, en hausse de 71 % par rapport aux 10,6 millions d'euros enregistrés au 1er trimestre 2022.

La position financière nette s'élève à 156,7 millions d'euros au 31 mars, contre 67,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. La détérioration est principalement liée à l'investissement global dans les acquisitions françaises susmentionnées, malgré la génération significative de trésorerie provenant des activités opérationnelles d'environ 14,6 millions d'euros, compensée par des investissements opérationnels au cours de la période d'environ 2,9 millions d'euros et des droits d'utilisation IFRS 16 plus élevés de 1,5 million d'euros.

Orsero a clôturé dans le vert lundi, en hausse de 0,3% à 2,02 EUR par action.

