Orsted A/S : Un support moyen terme à exploiter

Cours d'entrée : 902.2DKK | Objectif : 982DKK | Stop : 876DKK | Potentiel : 8.85% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Orsted A/S. En effet, la zone support actuellement testée des 900 DKK arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 982 DKK. Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 749.2 DKK en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 900 DKK, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 31.55 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Données financières DKK USD EUR CA 2021 53 908 M 8 721 M 7 243 M Résultat net 2021 11 774 M 1 905 M 1 582 M Dette nette 2021 24 199 M 3 915 M 3 251 M PER 2021 31,3x Rendement 2021 1,38% Capitalisation 379 Mrd 61 314 M 50 917 M VE / CA 2021 7,48x VE / CA 2022 6,90x Nbr Employés 6 179 Flottant 44,8%