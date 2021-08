ORSTED : Credit Suisse déconseille le dossier

Données financières DKK USD EUR CA 2021 56 340 M 8 912 M 7 569 M Résultat net 2021 11 968 M 1 893 M 1 608 M Dette nette 2021 20 350 M 3 219 M 2 734 M PER 2021 35,9x Rendement 2021 1,24% Capitalisation 423 Mrd 66 854 M 56 789 M VE / CA 2021 7,86x VE / CA 2022 7,53x Nbr Employés 6 472 Flottant 44,8% Graphique ORSTED A/S Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ORSTED A/S Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Cloture 1 006,00 DKK Objectif de cours Moyen 1 025,25 DKK Ecart / Objectif Moyen 1,91% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mads Nipper Group President & Chief Executive Officer Marianne Wiinholt Chief Financial Officer Thomas Thune Andersen Chairman Richard Hunter Chief Operating Officer Lene Skole-Sørensen Deputy Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ORSTED A/S -19.10% 66 854 NEXTERA ENERGY 8.63% 165 827 ENEL S.P.A. -6.22% 92 663 DUKE ENERGY CORPORATION 15.09% 81 073 IBERDROLA, S.A. -10.47% 76 402 SOUTHERN COMPANY 7.23% 69 745