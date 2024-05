Orsted A/S figure parmi les principaux groupes énergétiques danois. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement, construction et exploitation de parcs éoliens offshore (72%) : 17,8 TWh d'énergie éolienne produits en 2023. A fin 2023, le groupe dispose d'une capacité installée de 8,9 GW ; - production et distribution d'électricité, de gaz et de bioénergie (24,6%) : électricité (2,6 TWh vendus en 2023), gaz (16,9 TWh vendus) et énergie thermique (6,6 TWh produits). En outre, le groupe développe une activité de transport de pétrole ; - développement, construction et exploitation de parcs éoliens onshore et de parcs solaires photovoltaïques (3,3%) : exploitation de parcs éoliens et solaires onshore d'une capacité installée de 4,8 GW ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (79,3%), Royaume Uni (12,8%), Etats-Unis (2,6%), Allemagne (2,2%), Taiwan (1,3%), Irlande (0,8%), Suède (0,5%) et autres (0,5%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)