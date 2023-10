Les entreprises européennes du secteur de l'énergie, dont le danois Orsted, vont probablement procéder à de nouvelles dépréciations de leurs investissements dans l'éolien offshore aux États-Unis cette semaine, après que BP et Equinor ont comptabilisé 840 millions de dollars de dépréciations au cours des derniers jours.

Orsted, le plus grand développeur d'éoliennes offshore au monde, a déclaré en août qu'il pourrait subir des dépréciations de 16 milliards de couronnes danoises (2,3 milliards de dollars) sur ses développements offshore aux États-Unis en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, de la montée en flèche des taux d'intérêt et de l'absence de nouveaux crédits d'impôt.

Orsted, qui n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires, publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi.

La flambée des coûts due à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt et aux retards dans la chaîne d'approvisionnement a jeté le doute sur les projets du président américain Joe Biden et de plusieurs États visant à utiliser l'énergie éolienne en mer pour remplacer les combustibles fossiles dans la production d'énergie et réduire les émissions de carbone.

Les analystes ont déclaré qu'Orsted avait déjà prévenu qu'elle déprécierait au moins 5 milliards de couronnes danoises et ont noté que ces dépréciations pourraient atteindre 16 milliards de couronnes danoises si les taux d'intérêt aux États-Unis dépassaient un certain niveau.

"Vous pourriez dire qu'il est presque certain qu'ils (Orsted) ne seront pas en mesure de s'en tenir aux 5 milliards de couronnes danoises de dépréciation, a déclaré Jacob Pedersen, analyste principal chez Sydbank, une banque danoise, à l'agence Reuters.

Mardi, la major de l'énergie BP a déprécié 540 millions de dollars au troisième trimestre sur des projets éoliens après que des fonctionnaires de l'État de New York ont rejeté une demande de meilleures conditions pour refléter ce que BP a appelé "les pressions inflationnistes et les retards dans l'obtention des permis".

La société norvégienne Equinor, partenaire de BP sur ces projets éoliens offshore dans l'État de New York, a enregistré vendredi une dépréciation de 300 millions de dollars sur ces projets.

BP a versé à Equinor 1,1 milliard de dollars en 2020 pour une participation de 50 % dans l'entreprise chargée de développer les projets éoliens Empire et Beacon au large de New York, qui ont une capacité combinée de 3 300 mégawatts (MW), capable d'alimenter environ 2 millions de foyers.

Selon les analystes, BP, Equinor et Orsted annuleront probablement certains contrats de vente d'électricité à New York, comme l'ont déjà fait d'autres promoteurs d'éoliennes offshore dans le Massachusetts et le Connecticut.

Orsted a conclu un contrat de vente d'électricité à New York pour son projet Sunrise Wind de 924 MW au large de Rhode Island et du Massachusetts.

Dans le Massachusetts, deux promoteurs d'éoliennes en mer, SouthCoast Wind et Commonwealth Wind, ont accepté de payer les services publics locaux pour mettre fin à des contrats qui auraient permis de fournir environ 2 400 MW d'énergie.

SouthCoast est détenu par des unités de Shell, qui publiera ses résultats jeudi, et par Ocean Winds.

Ocean Winds est détenue par des unités de la société énergétique portugaise EDP Energias de Portugal, détenue majoritairement par EDP Renovaveis, et par la société française ENGIE.

Commonwealth est une unité d'Avangrid, qui appartient majoritairement à l'entreprise énergétique espagnole Iberdrola.

Avangrid a également annulé un contrat de vente d'électricité dans le Connecticut pour son projet de parc éolien offshore de 804 MW de Park City.

"Avangrid n'a perdu que nos garanties de 48 millions de dollars et de 16 millions de dollars avant impôts pour résilier les contrats respectifs de Commonwealth Wind et de Park City Wind - avant de réaliser des investissements matériels dans les projets", a déclaré un porte-parole d'Avangrid dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Avangrid a évité des milliards d'amortissements et a préservé la valeur significative de ses zones de location, a déclaré le porte-parole, ajoutant que la société prévoit toujours de fournir la première électricité de son projet Vineyard Wind 1 en 2023. (Reportage de Scott DiSavino à New York, Louise Breusch Rasmussen à Copenhague et Ron Bousso à Londres ; reportage complémentaire de Deep Vakil à Bengaluru ; rédaction de Jonathan Oatis et Josie Kao)