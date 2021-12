La société de diagnostic Quidel propose de racheter Ortho Clinical pour 6 milliards de dollars.

Quidel Corp a proposé d'acheter son homologue Ortho Clinical Diagnostics Holdings pour environ 6 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions visant à élargir son portefeuille de produits de diagnostic.

Quidel a déclaré jeudi qu'il allait acquérir Ortho Clinical pour 24,68 dollars par action, ce qui représente une prime de 24,7% par rapport à la dernière clôture d'Ortho Clinical.

Ortho Clinical, soutenue par le groupe Carlyle, fabrique des équipements de diagnostic in vitro et des tests permettant de suivre l'évolution des maladies et de déterminer la compatibilité patient-donneur lors des transfusions sanguines. Elle dispose également de tests COVID-19 autorisés aux États-Unis.

La société a été cotée au Nasdaq en janvier par le biais d'une offre publique initiale. (Reportage de Manas Mishra et Amruta Khandekar à Bengaluru ; édition de Shinjini Ganguli)