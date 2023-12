Orthocell Limited a annoncé que le Dr Stewart Washer, membre fondateur et ancien président du conseil d'administration, s'est retiré du conseil d'administration de la société. Le Dr Washer a achevé la transition de son rôle de président de longue date et a entièrement remis les rênes au nouveau président John Van Der Wielen. Stewart a pris la décision de se retirer du conseil d'administration d'Orthocell après y avoir siégé pendant près de dix ans, afin de pouvoir se consacrer à d'autres activités.

Le conseil d'administration d'Orthocell compte désormais cinq directeurs, dont quatre non exécutifs et un exécutif. La récente nomination du professeur Fiona Wood, du Dr Ravi Thadhani, directeur non exécutif indépendant, et de M. John Van Der Wielen, président du conseil d'administration d'Orthocell, a renforcé l'équipe de direction, alors que la société se prépare à la prochaine phase de développement et de commercialisation de ses dispositifs médicaux et de ses thérapies cellulaires uniques en leur genre.