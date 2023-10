OrthoPediatrics Corp. est une société de dispositifs médicaux. La société se consacre principalement à la conception, au développement et à la commercialisation d'implants et de dispositifs adaptés à l'anatomie des enfants souffrant de problèmes orthopédiques, à l'intention des chirurgiens orthopédiques pédiatriques et des soignants. La société opère par le biais du segment OrthoPediatrics, qui conçoit, développe et commercialise des implants et des dispositifs anatomiquement appropriés pour les enfants souffrant de problèmes orthopédiques. La société propose une gamme de produits, tels que PediLoc , PediPlates , vis canulées, clou PediFlex, PediNail , PediLoc Tibia, système de reconstruction du LCA, lame canulée verrouillable, fémur proximal verrouillable, tables Spica, colonne vertébrale RESPONSE, BandLoc, plateforme d'enclouage pédiatrique pour le fémur, Devise Rail, Orthex, le système intramédullaire télescopique Fassier-Duval, le système ApiFix Mid-C et les produits d'attelle spécialisés Mitchell Ponseti à divers hôpitaux et établissements médicaux dans l'ensemble des États-Unis et sur divers marchés internationaux.