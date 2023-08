Orvana Minerals Corp. est une société multi-mine or-cuivre-argent basée au Canada. La société est impliquée dans l'évaluation, le développement et l'exploitation de gisements de métaux de base. La société possède et exploite la mine El Valle et la mine Carles, qui sont situées dans les Asturies, dans le nord de l'Espagne (collectivement El Valle) et sont gérées par sa filiale en propriété exclusive, Orovalle Minerals S.L. (Orovalle). En plus d'El Valle, elle possède certains droits miniers situés dans la région des Asturies. Elle possède également l'exploitation Don Mario (Don Mario) à San Jose de Chiquitos, dans le sud-est de la Bolivie, qui est gérée par sa filiale à 100 %, Empresa Minera Paititi S.A. (EMIPA). Elle se compose d'environ 10 concessions minières contiguës couvrant approximativement 53 325 hectares (ha). Par le biais de sa filiale Orvana Argentina S.A., la société détient sa propriété Taguas, détenue à 100 %, qui est située dans la province de San Juan, en Argentine, et qui consiste en environ 15 concessions minières couvrant approximativement 3 273,87 ha.

Secteur Sociétés minières intégrées