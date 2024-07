Oryx International Growth Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de rechercher des rendements absolus élevés et constants tout en maintenant un faible niveau de risque, principalement en investissant dans des sociétés cotées et non cotées de petite et moyenne taille au Royaume-Uni et aux États-Unis. La société investit dans des produits dérivés, des instruments financiers, des instruments du marché monétaire et des devises. Son portefeuille est composé d'environ 40 à 60 titres. Le gestionnaire et conseiller en investissement de la société est Harwood Capital Management (Gibraltar) Limited LLP.