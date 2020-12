Oryzon Genomics : Invest Securities réitère son conseil

Invest Securities indique que dans le cadre du congrès de l'ASH, le groupe a présenté de nouveaux résultats encourageants sur son étude de phase IIa dans la leucémie aigüe myéloïde, ALICE.



' Le taux de réponse global ne cesse de s'améliorer alors que le taux de réponse complète se maintient à des niveaux compétitifs par rapport au standard de soin et à la concurrence ' indique l'analyste.



' Concernant la sécurité, la combinaison semble bien tolérée à la dose de 60 μg/m²/d qui pourrait être la dose optimale pour la seconde partie de l'étude ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses réitère son objectif de cours de 6,6E et son conseil à l'achat.



